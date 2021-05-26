Термин "инвалид" исключат из казахстанского законодательства

Будут внесены изменения и дополнения в ряд действующих законодательных актов, использующих дискриминационную терминологию.

Министерство труда и социальной защиты разработало концепцию проекта Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", передает zakon.kz.

Как отмечается, документ разработан с целью устранения дискриминационных терминов в законодательстве относительно лиц с инвалидностью.

Ратифицировав в 2015 году Конвенцию о правах инвалидов и подписав Факультативный протокол к Конвенции, Республика Казахстан приняла на себя обязательства по имплементации международных стандартов по полной реализации экономических, гражданских, социальных и культурных прав лиц с инвалидностью, - говорится в документе.

По рекомендации ООН ряд стран, ратифицировавшие Конвенцию, изменили в законодательстве термин "инвалид" на "лицо с ограниченными возможностями".

Вместе с тем понятие "инвалид" используется в Конституционном законе Республик Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", что требует разработки самостоятельного законопроекта, - отмечают в Минтруда.

Кроме того, в соответствии с Конвенцией, государства-участники признавая, что дискриминация в отношении любого лица по признаку инвалидности представляет ущемление достоинства и ценности, присущих человеческой личности, должны принимать надлежащие меры, в том числе законодательные, для изменения существующих законов, которые являются по отношению к инвалидам дискриминационными.

Согласно Конституции Казахстана также никто не может подвергаться какой-либо дискриминации.

Как поясняется, слово "инвалид" пришло из английского языка, но английское слово invalid (немощный, болезненный) сейчас не используется, чтобы обозначить человека с особыми потребностями.

В Конвенции по правам лиц с инвалидностью Организации объединённых наций (ООН) используется термин "Persons with disabilities", что дословно переводится как "люди с инвалидностью", однако в русском переводе этой же конвенции используется термин "инвалид".

За мировой стандарт принято правило "рeople-first language" - когда говорят о ком-то, первым делом называют его человеком, а уже затем говорят о его болезни или особенности. Так, в английском языке принято говорить "человек с заиканием" вместо "заика". Таким образом, подчеркивается, что болезнь человека не определяет его личность.

Между тем инвентаризация кодексов, законов, постановлений Правительства РК и приказов выявила использование терминологии, влекущей дискриминацию по признаку инвалидности. Это – "дети-инвалиды", "дети с ограниченными возможностями", "недостаток", "дефект", "умственная отсталость", "коррекция", "недоразвитие", "ограничение жизнедеятельности", "отклонение от нормального развития", "умственное нарушение", "увечье", "слабоумие".

По итогам проведенной работы экспертами рекомендовано изменение терминологии, используемой в национальном законодательстве в отношении детей с инвалидностью, - говорится в концепции.

Таким образом, будут внесены изменения и дополнения в ряд действующих законодательных актов, использующих дискриминационную терминологию, в части изменения дефиницию "инвалид" на термин "лицо с инвалидностью", "ребенок инвалид" – на "ребенок с инвалидностью".

По данным Минтруда, данная норма направлена на защиту прав 695 тыс. лиц с инвалидностью, и не потребует финансовых затрат. Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 8 июня.

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