Свой Брейвик может появиться в любой стране

Сегодня ни одна страна не застрахована от появления террористов-психопатов.

История, произошедшая в Казани, шокировала не только россиян, но и жителей многих других стран, не исключая Казахстан. И уже, наверное, в тысячный раз вспыхнули жаркие споры на предмет того, должны ли простые граждане иметь право владеть огнестрельным оружием.

Своим мнением касательно данного вопроса с порталом zakon.kz поделился вице-президент Казахстанской оружейной ассоциации «Корамсак» Сергей Катнов.

То, что произошло в Казани - это случай нетипичный для подавляющего большинства законопослушных владельцев оружия. Такие эксцессы единичны, но они случаются во многих странах, неважно, насколько там строги правила оборота оружия. Достаточно вспомнить Норвегию, страну, которую ООН признает лучшей в мире для проживания людей. Однако и там появился Брейвик, который расстрелял 80 человек. В отсталой стране - Сьерра-Леоне оружие вообще запрещено для граждан - ЛЮБОЕ! Однако там преступность с огнестрельным оружием одна из самых высоких в мире.

С. Катнов напомнил, что, по сообщениям российской прессы, казанский стрелок без проблем получил справку у психиатра, хотя потом выяснилось, что проблемы с психикой у него были. И скорее всего выдача такой справки была формальной, если бы психолог побеседовал - возможно, что-то бы заметил и справку не дал. Предотвратить такие инциденты крайне сложно и это общее мировое мнение специалистов, отметил вице-президент «Корамсак».

Также стоит обратить большое внимание на систему раннего оповещения, уверен эксперт. Казанский террорист в открытую довольно долго шел по городу с оружием (как в свое время у нас «алматинский стрелок»), зашел в школу, тревожную кнопку нажали, но стрелок поднялся на третий этаж и только здесь нашел открытый класс. Многие учителя со своими учениками закрылись в классах, и это их спасло. Видимо, тревожная кнопка должна включать не только сигнал в полицию, но и команду всем закрыться в классах, чего не произошло.

При этом личное огнестрельное оружие требуется гражданам для охоты (в большинстве случаев), а также для самообороны (в меньшинстве случаев).

Сегодня в Казахстане на руках находится порядка 230 тысяч единиц оружия. Цифра меняется, так как кто-то покупает, кто-то продает, но колеблется примерно в этих пределах. При этом более 90 % оружия на руках граждан - это охотничье оружие, в частности двустволка-вертикалка. По маркам - много чего есть, но более распространенные - российские ружья, - проинформировал Катнов.

В качестве же оружия самообороны обычно используют следующие виды: газовые баллончики (приобретаются без разрешения); газовые пистолеты и револьверы (приобретаются по разрешению полиции); электрошокеры (приобретаются по разрешению полиции, но спрос на них крайне низок); огнестрельное длинноствольное гладкоствольное оружие (но без права ношения - поэтому только для защиты дома).

Как правило, в случае применения оружия для самообороны полиция у нас, как и в России, сразу занимает в отношении владельца оружия резко обвинительную позицию. И тому приходится доказывать, что действовал он правомерно - это большой минус системы. Зачастую только общественный резонанс позволяет доказать правоту владельца, - озвучил представитель оружейной ассоциации.

Кстати, и это общемировая практика - более чем в 40 % случаев само наличие оружия, даже без его применения, уже останавливает нападение. Достал пистолет (пусть даже газовый), передернул затвор - в половине случаев преступники убегают, добавил эксперт.

По словам эксперта, имеется и нелегальный рынок оружия. Но его масштабы Казахстанской оружейной ассоциации «Корамсак» неизвестны. Покупатели там естественно представители преступного сообщества. Источники - горячие точки, склады силовых структур, возможно "черные копатели".

В Казахстане одни из самых жестких в мире Правил оборота оружия. В большинстве стран, в том числе высокоразвитых, правила оборота оружия намного мягче. В РК же контроль очень сильный, причем кардинально он усилился в последние 5-6 лет после событий в Актобе.

Хотя при наличии разрешения полиции на хранение и ношение оружия - проблем не возникает. Главное, чтобы разрешение с собой было.

С целью сокращения в стране незаконного оборота оружия и возможных эксцессов МВД периодически проводит акции по выкупу оружия у населения. В ассоциации «Корамсак» положительно относятся к подобным мероприятиям.

Акции по выкупу однозначно полезны и приносят пользу, Довольно много оружия имеют такую историю - достался дом (наследство, гараж и тому подобное), просто родственник умер - оказалось осталось ружье, часто незарегистрированное. Наследникам оно не нужно - сдают по акции в полицию, и получают деньги - сказал С. Катнов.

Подготовил Данил Утюпин

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