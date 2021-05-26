В Алматы отключат от горячей воды часть жилых домов на сутки

Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в котельной.

Часть зданий в Бостандыкском районе Алматы на сутки отключат от горячей воды, об этом сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", передает zakon.kz.

С 8-ми часов 27 мая до 8-ми часов 28 мая 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Бостандыкского района в контурах улиц Жарокова – Березовского – Розыбакиева – Утепова, а также микрорайонах "Алмагуль" и "Казахфильм", - говорится в сообщении.

По информации тепловиков, ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в котельной.

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