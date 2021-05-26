На Алаколь и Бухтарму туристов без ПЦР-теста или Ashyq не пустят

В Восточном Казахстане ограничительные меры продлили до 6 июня.

В Восточно-Казахстанской области определены правила, по которым туристы смогут попасть на Алаколь, Бухтарминское водохранилище и Рахмановские ключи, передает zakon.kz.

Согласно постановлению главного санврача региона, с 1 июня туристические зоны могут начать подготовку к летнему сезону, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, термометрии, масочного режима и социальной дистанции.

Возобновление деятельности объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, осуществляется на основании:

Работать турзоны на Бухтарминском водохранилище, озере Алаколь и в санатории Рахмановские Ключи смогут только при внедрении проекта Ashyq (в том числе через другие платформы - аналог на платформе в Аitu, сайт www.ashyq.kz) в формате "добровольных" участников. Попасть на зоны отдыха смогут туристы с "зеленым" и "синим" статусом. Туристов с "желтым" и "красным" статусом запретят посещать турзоны области.

Можно пропустить туриста и без проверки с помощью Ashyq, но если они предоставят:

ПЦР-анализ с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более трех суток (72 часов) (за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих);

документ (электронная версия паспорта вакцинации), подтверждающий получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19;

на бумажном носителе (копии или оригинала) или электронной версии лист о временной нетрудоспособности с медицинского сервиса DAMUMED.

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