В Костанайской области установят новые стационарные посты полиции

Тургумбаев отметил, что состояние преступности в регионе стабильное.

В новых микрорайонах Костанайской области уже в 2021 году появятся три новых участковых пункта полиции, передает zakon.kz.

Один из них, оснащенный по последнему слову техники, уже действует в микрорайоне "Юбилейный".

В ходе визита министр МВД РК Ерлан Тургумбаев ознакомился с ходом внедрения сервисной модели в работе с населением, принципа "Полиция шаговой доступности" и концепции "Слышащего государства".

Во время встречи с личным составом он обозначил приоритетные задачи в работе Департамента на текущий год.

Тургумбаев отметил, что состояние преступности в регионе стабильное и подчеркнул, что в профилактике правонарушений большое значение имеет работа участковых.

Наша главная задача в рамках реформы местной полицейской службы – безопасность граждан. Поэтому мы будем продолжать создавать все условия для эффективной работы участкового инспектора – ключевой фигуры национальной сервисной модели полиции, - подчеркнул глава МВД.

Министр посетил опорный пункт "Набережный" в центральной части города, где проживает более 24 тысяч человек.

Ерлан Тургумбаев также проверил техническую оснащенность подразделений полиции и работу Центра оперативного управления. Он охватывает 211 камер видеонаблюдения, в том числе 60 установленных во дворах жилых домов в рамках проекта "Безопасный двор". С начала года с их помощью раскрыто 60 преступлений и выявлено более 10 тысяч административных правонарушений. Благодаря расширению сети видеокамер уровень уличной преступности в областном центре удалось снизить почти на 40%.

Министр отметил работу волонтеров поискового отряда ДОС, который был создан в 2017 году и активно помогает полиции.

В прошлом году с их помощью было разыскано 98 человек. также они оказывают помощь в проведении профилактических мероприятий.

Координатор поискового отряда Олеся Логошиновачевская отметила важность совместной работы общественности и полиции.

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