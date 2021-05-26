Каждый третий инвалид первой группы не обеспечен пособием и услугами помощника - Минтруда

Размеры пособий для всех групп детей инвалидов будут увеличены от 16,7% до 37%.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении поправки в законодательство по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, проект закона разработан в целях совершенствования законодательства социальной защиты отдельных категорий граждан, включая такие категории, как лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей инвалидов, ветераны труда.

Так, законопроектом предлагается введение нового пособия для граждан, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью первой группы вне зависимости от причины.

В настоящее время из 66 тыс. лиц с инвалидностью первой группы каждый третий не обеспечен ни пособием по уходу, ни услугами индивидуального помощника. Это лица в коматозном состоянии, лежачие инвалиды и так далее. В результате принятия законопроекта пособиями по уходу будет охвачено дополнительно 24 тыс. лиц, нуждающихся в постоянной посторонней заботе. Сегодня ведутся подготовительные работы по введению нового пособия, - сказал он.

Также предлагается разделить детей с семи до 16 лет по группам инвалидности с учетом степени нарушения здоровья и ограничения жизнедеятельности ребенка. Данная мера позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий в зависимости от степени тяжести заболевания детей.

Размеры пособий для всех групп детей инвалидов будут увеличены от 16,7% до 37%. Эта мера коснется более 30 тыс. детей с инвалидностью, - уточнил глава Минтруда.

Министр добавил, что с введением поправок дети с ограниченными возможностями также смогут одновременно получать выплаты по инвалидности и пособия по случаю потери кормильца.

Это позволит повысить уровень дохода семьи, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью. В настоящее время дети с инвалидностью при разводе родителей могут получать алименты и пособия по инвалидности одновременно. Однако при кончине одного или двух родителей ребенок может получать либо пособие по инвалидности, либо пособие по потере кормильца. Одновременное назначение двух видов пособий позволит устранить дискриминирующую практику в отношении детей, потерявших родителей. При введении данной нормы 2 тыс. детей наравне с пособием по инвалидности смогут получать пособия по случаю потери кормильца, - пояснил он.

Кроме того, лица, получившие инвалидность от трудового увечья в случае невозможности исполнения обязательств работодателем, будут обеспечивать техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства.

В настоящее время в случае прекращения деятельность работодателя, индивидуально предпринимателя или ликвидации юридического лица, данные обязательства переходят к государству. При этом инвалиды лишены возможности получения ТСР в период приостановления деятельности предприятия или во время проведения процедур банкротства. Зачастую процедура банкротства может длиться до 1,5 лет. В указанный период лицо, получившее инвалидность на производстве, остается без технических средств реабилитации. Данная мера позволит своевременно охватить до 2 тыс. людей техническими средствами и услугами реабилитации, - отметил Шапкенов.

Также за семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, будет сохранено право состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия.

На практике такие семьи стоят в очереди на жилье до 10 лет. Если не удается получить жилье до достижения ребенком 18 лет, то инвалиду приходится заново вставать в очередь. Предполагается, что данная норма даст возможность более 20 тыс. семьям сохранить очередность на жилье, - подчеркнул министр.

Еще одной нормой законопроекта предполагается продлить период ухода за ребенком инвалидом до 18 лет. Это положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии, добавил глава Минтруда.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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