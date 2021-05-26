Из-за перепалки детей подрались родители

Начато досудебное расследование.

Драка родителей на детской площадке попала на видео в Уральске, сообщает zakon.kz.

Конфликт между соседями произошел поздно вечером 25 мая.

Стражи порядка разняли воинствующие семьи.

У нескольких участников инцидента имеются легкие телесные повреждения. Причина конфликта: дети повздорили между собой, после чего родители начали выяснять отношения, и словесная перепалка перешла в рукоприкладство. В отношении участников драки начато досудебное расследование по ст. 293 ч.2 УК РК "Хулиганство",– сообщили в полиции региона.

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