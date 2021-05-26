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В зоопарке Алматы подорожали билеты для взрослых

Фото: Туристер.ру 26 мая 2021, 11:39

Стоимость взрослого билета выросла на 100 тенге.

Акимат Алматы принял постановление об утверждении размеров тарифов за услуги, предоставляемые КГКП "Алматинский зоологический парк", передает zakon.kz.

В частности, за доступ к смотровым площадкам тариф для взрослых составил 900 тенге, для детей с 7 до 12 лет – 300 тенге.

Ранее билет для взрослых стоил 800 тенге.

Между тем бесплатно посетить зоопарк при предъявлении подтверждающих документов могут:

  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
  • инвалиды;
  • лица, сопровождающие инвалида по состоянию здоровья;
  • пенсионеры;
  • многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени;
  • дети до семи лет;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 18 лет;
  • военнослужащие срочной службы.

Документ размещен на сайте зоопарка.

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