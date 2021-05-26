В зоопарке Алматы подорожали билеты для взрослых

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Стоимость взрослого билета выросла на 100 тенге.
Акимат Алматы принял постановление об утверждении размеров тарифов за услуги, предоставляемые КГКП "Алматинский зоологический парк", передает zakon.kz.
В частности, за доступ к смотровым площадкам тариф для взрослых составил 900 тенге, для детей с 7 до 12 лет – 300 тенге.
Ранее билет для взрослых стоил 800 тенге.
Между тем бесплатно посетить зоопарк при предъявлении подтверждающих документов могут:
Документ размещен на сайте зоопарка.
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