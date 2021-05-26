Выплачивать каждому ребенку по 230 тысяч тенге предлагает депутат

Также следует продлить период ухода за ребенком до 3 лет.

Правительству необходимо объединить все детские пособия в одно и повысить его до уровня средней заработной платы в Казахстане. Об этом заявила на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Айжан Скакова, передает корреспондент zakon.kz.

Депутаты фракции "Народной партии Казахстана", считают необходимым ввести одно детское универсальное достаточное пособие на каждого ребенка до 18 лет, назначаемое всем детям по праву рождения и гражданства РК, в сумме средней заработной платы. Пособие должно покрывать потребности ребенка, в соответствии с детской потребительской корзиной, предлагаемой нашей партией к разработке и потребности матери в период ухода за ребенком, - сказала Скакова, оглашая свой депутатский запрос на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

Также, по ее словам, следует продлить период ухода за ребенком до 3 лет.

Кроме того, требуется разработать жилищную программу с адаптированными к данным категориям граждан требованиями, нулевой %-ной ставкой, без первоначального взноса, с облегченным подтверждением факта трехлетнего проживания потенциальных участников, например, по временной прописке и справке о посещении их детьми детского сада или школы в течение этого периода. Предусмотреть на это дополнительные денежные средства для многодетных и неполных семей, а также семей, воспитывающих детей инвалидов, - добавила она.

Вдобавок парламентарий предложила вернуть программу передачи арендного жилья с правом выкупа семьям, воспитывающих детей с инвалидностью и выделить земельные участки в сельской местности, в размере 20 соток многодетным и неполным семьям, а также семьям воспитывающих детей инвалидов в приоритетном порядке с учетом транспортной доступности, наличия инженерной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры.

Скакова сообщила, что все эти предложения связаны с существующими проблемами материнства и детства. По оценкам Всемирного банка, в Казахстане 2,6 млн бедных граждан, а по оценке ЮНИСЕФ - около 1 млн бедных детей.

Она считает, что несмотря на принимаемые государством меры, пособия по уходу за детьми остаются недостаточными.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих женщин составляет: на первого ребенка 16 802 тенге, на второго - 19 865 тенге, на третьего - 22 898 тенге, на четвертого и более детей - 25 961 тенге. В день это составляет от 560 до 865 тенге на ребенка, тогда как на питание одного заключенного расходуется 1018 тенге. На маму ребенка в пособии денег не предусмотрено! В І квартале 2021 года среднемесячная номинальная зарплата одного работника составила 230 829 тенге. Если из супругов работает только один и есть трое детей, то получается на каждого по 46 тысяч тенге. Этого очень мало. И детские пособия, установленные в таком небольшом размере, не могут сгладить этой картины, - полагает депутат.

При этом цены не стоят на месте, а постоянно растут, в связи с этим пособия должны быть кратно увеличены.

Касательно жилья мажилисвумен указала, что оно остается для уязвимых казахстанцев недоступным.

Здесь сложилась иезуитская практика: сначала люди должны быть бедными, чтобы попасть в программу, а когда решают, одобрить им ипотеку или нет, люди уже должны быть с заработками, - подчеркнула она.

Вместе с тем, на ее взгляд, крайне актуальны проблемные вопросы неполных семей, где все бремя воспитания детей несет только один из родителей - мать или отец.

Реальность такова, что мать-одиночка или отец-одиночка, воспитывающие одного, двух или трех детей, также испытывают трудности, но не попадают в категорию нуждающихся в социальной поддержке. Согласно исследовательским данным, таких семей у нас может быть более 500 тысяч и одиноких матерей в их числе, подавляющее большинство – им всем нужна отдельная программа, с максимально льготными условиями и учитывающая трудности, специфические для этой категории наших сограждан, - полагает парламентарий.

Также люди должны иметь возможность самим построить себе дома особенно в сельской местности.

Такое решение позволит государству быть на самом деле социальным, снизит иждивенческие настроения у граждан, расширит их доступ к приобретению собственного жилья, будет способствовать уменьшению коррупционных рисков и мошеннических схем, - заключила Скакова.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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