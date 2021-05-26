Депутат обеспокоен переделкой охолощенного оружия в огнестрельное

Сегодня приобрести охолощенное оружие можно свободно в любом интернет-магазине.

Депутаты фракции "Народной партии Казахстана" призывают правительство начать контролировать оборот охолощенного оружия в стране. Со своим запросом они обратились к премьер-министру Аскару Мамину, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил депутат Мажилиса Айкын Конуров, в Казахстане достаточно строго регламентируется и контролируется оборот оружия и боеприпасов. Но при этом, как показывает практика резонансных задержаний, криминальные структуры стали практиковать способ конструктивной переделки охолощенного оружия в огнестрельное оружие.

Так, только в 2020 году в городах Алматы, Шымкент, Алматинской и Акмолинской областях были осуждены участники различных ОПГ за незаконную модификацию охолощенного оружия. А буквально на днях в Кокшетау ликвидирована преступная группа, занимающаяся переделкой охолощенного оружия.

По его словам, Закон Казахстана "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" не регулирует оборот охолощенного оружия, что ведет к его неконтролируемому потоку в республику.

Сегодня приобрести охолощенное оружие можно свободно в любом интернет-магазине, а доставку осуществит курьер транспортно-логистической компании прямо покупателю. Также, как показывает практика, имея определенные навыки работы с металлами и примитивные станки, путем несложных манипуляций злоумышленники любой охолощенный пистолет могут привести в боевое состояние. Ничего необратимого, как выяснилось, в охолощенном оружии нет, - подчеркнул Айкын Конуров.

На фоне проявления синдрома так называемых "стрелков-одиночек", таких как в России, США, Норвегии, вопрос контроля охолощенного оружия приобретает особую актуальность, считает депутат.

Все усилия государства по обеспечению безопасности наших детей и граждан могут стать в одночасье бесполезными пока вопросы полноценного контроля за оборотом оружия до конца не отрегулированы. Соответствующие нормы уже предлагаются МВД. Но фракция "Народной партии Казахстана", оценивая высокую опасность для общества, призывает правительство ускорить процесс внесения изменений в законодательство и начать контролировать оборот охолощенного оружия, макетов массо-габаритных, изготовленных из огнестрельного оружия, коллекционного оружия и основных частей оружия. Государство должно обеспечить безопасность граждан и общества, поставить надежный заслон криминальным оружейникам, - заключил председатель фракции.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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