Появилось видео спасения ребенка, застрявшего головой в заборе 

Девочку спасли и передали родителям.

В Карагандинской области спасатели освободили ребенка, который застрял головой в заборе, передает zakon.kz.

В МЧС сообщили, что в городе Приозерске 4-летняя девочка во время игры просунула голову между металлических прутьев беседки. Вытянуть голову обратно у нее не получилось. Взрослые не смогли ей помочь и вызвали спасателей.

На помощь пришли пожарные-спасатели пожарной части №15. Они, используя гидравлический инструмент, разрезали железный прут и вызволили ребенка.

Во время проведения спасательной операции бойцы беседовали с девочкой. Ребенок охотно поддерживал диалог. Девочка не пострадала и была передана родителям.

В МЧС настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра взрослых и постоянно напоминать детям элементарные меры безопасности:

не играть в темных местах;

не играть на свалках и пустырях;

не играть рядом с железной дорогой, автострадой;

не играть в разрушенных зданиях и т. д.

не оставлять включенными электро и газовые приборы;

не играть с огнем;

не купаться и нырять в незнакомых местах.

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