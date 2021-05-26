Пьяный выпускник на чужом Audi сбил мотоциклиста

Пассажир находится в больнице.

В Алматинской области виновником ДТП стал пьяный 17-летний школьник, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, авария произошла 25 мая поздно вечером в Уштобе.

17-летний водитель Audi, следуя по ул.Кабанбай батыра, допустил столкновение с мотоциклом под управлением 20-летнего жителя Талдыкоргана. В результате ДТП госпитализирована 20-летняя пассажирка мотоцикла. Других жертв и пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

Позднее стало известно, что несовершеннолетний водитель, находясь в средней степени алкогольного опьянения, решил прокатиться на машине знакомого.

В настоящее время по факту ДТП ведутся разбирательства. Возбуждено уголовное производство по ст. 345-1 ч. 2 УК РК, - уточнили в пресс-службе.

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