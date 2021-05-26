Назван максимальный возраст, до которого может дожить человек

Предельный срок человеческой жизни может достигать 120–150 лет.

Ученые выяснили, что предельный срок человеческой жизни может достигать 120–150 лет, сообщает zakon.kz.

Они провели исследование. В результате было установлено, что по мере старения организм теряет навык восстановления после колебаний, которые провоцируются стрессом.

Группа геронтологов составила модель возрастных изменений на основе различных показателей здоровья.

С возрастом организм теряет способность восстановиться после спровоцированных стрессом колебаний. После 120–150 лет стабилизация практически полностью прекращается, - заявили они.

По информации Федерального агенства новостей, ученые также выявили три возраста, в которые происходит старение организма. Они установили, что существенные изменения в белковом уровне наблюдались в 34, 60 и 78 лет. Таким образом, в этих трех возрастных точках организм стареет.

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