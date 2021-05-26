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Назван максимальный возраст, до которого может дожить человек

Фото: sever-press.ru 26 мая 2021, 13:15

Предельный срок человеческой жизни может достигать 120–150 лет.

Ученые выяснили, что предельный срок человеческой жизни может достигать 120–150 лет, сообщает zakon.kz.

Они провели исследование. В результате было установлено, что по мере старения организм теряет навык восстановления после колебаний, которые провоцируются стрессом.

Группа геронтологов составила модель возрастных изменений на основе различных показателей здоровья.

С возрастом организм теряет способность восстановиться после спровоцированных стрессом колебаний. После 120–150 лет стабилизация практически полностью прекращается, - заявили они.

По информации Федерального агенства новостей, ученые также выявили три возраста, в которые происходит старение организма. Они установили, что существенные изменения в белковом уровне наблюдались в 34, 60 и 78 лет. Таким образом, в этих трех возрастных точках организм стареет.

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