Михаила Ефремова из колонии перевели под домашний арест

Михаил Ефремов получил 7,5 лет тюрьмы за смертельное ДТП в центре Москвы. Он отбывает наказание в колонии в Белгороде.

Российские СМИ сообщили о временном переводе Михаила Ефремова под домашний арест. Осужденный актер находится в Москве, где дает показания по делу о наркотиках, передает zakon.kz.

Как сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники, Ефремов согласился сотрудничать со следствием и сдать наркодилеров.

По программе защиты свидетелей ему организовали особое положение, поскольку в тюрьме ему может быть небезопасно, — сказал собеседник издания.

По его словам, на Ефремова надели специальный браслет, ему разрешены прогулки в радиусе одного километра от дома.

По его наводке следователи вроде бы уже вышли на крупные фигуры в наркоделах. Пока он официально числится на зоне в Белгороде, но физически он в Москве. Выходит на улицу, но маскируется, чтобы его не узнали, — рассказал еще один источник издания.

Официального подтверждения этой информации от ФСИН не поступало.

Михаил Ефремов получил 7,5 лет тюрьмы за смертельное ДТП в центре Москвы. Он отбывает наказание в колонии в Белгороде.

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