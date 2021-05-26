У каких знаков зодиака самый сложный характер 

У каждого из знаков зодиака есть своя темная сторона, однако не всем удается ее скрывать.

Астрологи рассказали, с кем нужно оставаться настороже, сообщает zakon.kz со ссылкой на Профиль.

Скорпион

Темперамент этого знака зодиака по праву можно назвать сложным. Кроме того, им присущи безжалостное отношение к миру, самолюбие и мстительный нрав. Даже стоять на пути этого знака опасно.

Овен

Самый импульсивный из всех знаков зодиака. Они могут разрушить все, что строили несколько лет. При этом речь может идти как о доме, так и о бизнесе или отношениях. Овнам будет все равно, если их что-то не устраивает. Более того – представители этого огненного знака с удовольствием и упорством могут пойти напролом и по головам.

Близнецы

Представители этого знака постоянно пребывают в поиске не только себя, но и своего спутника и смысла жизни. Близнецы обладают крайне сложным характером. Родившиеся под этим знаком слишком капризны и одержимы собственным "я".

Водолей

Эти люди довольно приветливы, дружелюбны и общительны, однако интересуют их лишь личное мнение и собственная персона. Водолеи – любители публики и славы, они могут спокойно оправдать себя, переложив вину на другого человека. Кроме того, они амбициозны, но чересчур эмоциональны.

Козерог

Этот знак зодиака не уступит свою позицию никому. Они обладают сложным и несгибаемым характером. Более того – это тяжелые на подъем люди. Козероги – главные упрямцы среди знаков зодиака. Они всегда очень жестко подходят к выбору спутника жизни или деловых партнеров. Общаться просто так Козерог не будет, сначала следует заслужить его уважение.

Астрологи предупреждают: не следует принимать их действия слишком близко к сердцу – проявляя лицемерие, они часто преследуют благие намерения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!