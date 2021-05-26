КНБ задержал особо опасных членов ОПГ "Айшуак Жантугел"

Сейчас правоохранительные органы разыскивают остальных участников ОПГ.

В Комитете национальной безопасности рассказали, какие преступные группы ликвидировали в прошлом году. В их числе есть ОПГ "Айшуак Жантугел", который занимался похищением людей, разбоем, а также "крышеванием" предпринимателей на Барахолке, передает zakon.kz.

КНБ выложил видео с рассказом о том, какие преступные группы были ликвидированы в прошлом году. По данным КНБ в Казахстане орудует более 40 ОПГ. В 2020 году силовики ликвидировали 10 ОПГ, задержаны более 40 лидеров и участников групп, было изъято свыше 48 единиц огнестрельного оружия.

К примеру, в феврале прошлого года был задержан так называемый вор в законе Серик Джаманаев (Серик-голова - ред.). Его ОПГ совершало тяжкие и особо тяжкие преступления с применением насилия.

Блокирование деятельности группы позволило локализовать предпосылки к возникновению разборок на межнациональной почве, - сообщает КНБ.

В ходе обысков сотрудники изъяли 8 единиц огнестрельного оружия, две боевые гранаты, крупные суммы денег и вещдоки, подтверждающие факт вымогательства. К уголовной ответственности в итоге были привлечены 11 участников ОПГ. Сам Серик-голова был приговорен к 19 годам лишения свободы.

В сентябре 2020 года были задержаны члены ОПГ "Алибовские". Эта преступная группа занималось "крышеванием" теневого бизнеса: незаконный игорный бизнес, вымогательство, рейдерство, незаконные финансовые операции, а также покровительство отдельным бизнесменам под угрозой насилия.

Также в КНБ рассказали, как задержали членов особо дерзкой преступной группы "Айшуак Жантугел".

Одной из последних успешных операций ушедшего года можно с уверенностью назвать задержание семи активных членов организованной преступной группы "Айшуак Жантугел", которое проведено 28, 29 ноября 2020 года в Алматы. Разработка велась КНБ совместно с МВД. ОПГ "Айшуак Жантугел" отличалось особой дерзостью и жестокостью преступлений. В ходе разработки преступной группы установлено, что заметное расширение ее влияния началось в 2018 году в сфере незаконного рыбного промысла на озере Сарыбулак. Задержанными был установлен контроль над оптово-розничными рынками, инфраструктурой автовокзала Сайран и другими объектами в южной столице, - говорится в видео.

Сообщается, что члены группы занимались вымогательством, разбоем, похищением людей, "крышеванием" предпринимателей рынков Алатау, Ожет, Кенжехан, а также прилегающих к ним парковок, в том числе на Барахолке.

КНБ и МВД собрали доказательства того, что члены группы были причастны к убийству в 2016 году криминального авторитета Нурбекова. Было возбуждено 17 уголовных дел по фактам убийства, разбойных нападений, вымогательства, краж и самоуправства. Сейчас правоохранительные органы разыскивают остальных участников ОПГ.

Какими бы хитрыми и изворотливыми не были преступники, обратная сторона их деятельности - это тюрьма либо двухметровая яма, - добавили в КНБ.

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