В передвижном зоопарке Кокшетау животные погибают от жары

Предоставим развернутый ответ - комментарий акимата.

В передвижном зоопарке Кокшетау животные страдают от сильной жары, сообщает zakon.kz.

Неравнодушная жительница сняла на видео изнуряюших от духоты животных и осталась крайне возмущена уходом за ними, размером и состоянием клеток.

Она обратилась к одному из сотрудников с вопросом - почему нет воды. На что ей посоветовали обратиться в администрацию.

В акимате города отметили, что приняли сообщение.

Уважаемый автор! Обращение принято! В ближайшее время предоставим развернутый ответ, - добавили в ведомстве.

По данным синоптиков, в городе 26 мая температура прогреется до 35 градусов.

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