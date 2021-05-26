Балаева рассказала о казахстанце, работающем с Илоном Маском

Он готов вернуться в Казахстан и работать в своем направлении.

Молодые люди и граждане после обучения за рубежом готовы вернуться и вносить свой вклад в развитие нашей страны, заявила на брифинге в СЦК министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.

Этот вопрос не раз поднимался в обществе и, во-первых, сказать о массовом оттоке населения не приходится. Если обратиться к статистике, то в целом от 100% 0,2% населения уезжает. Это допустимый коридор, поэтому говорить о массовом оттоке здесь не приходится. Другой вопрос – наверно, нужно рассматривать причины. Кого-то приглашают на работу, кто-то получает грант в ведущих мировых вузах, кто-то проходит стажировку и практику. Другой вопрос, что все эти молодые люди и граждане готовы вернуться и вносить свой вклад в развитие нашей страны, — заявила Балаева.

В пример она привела свою встречу с победителями проекта "100 новых лиц Казахстана", где ее впечатлил молодой человек Санжар Тайжан.

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По словам министра, он сегодня работает с Илоном Маском и открыто выражает свое стремление вернуться и работать в своем направлении в Казахстане.

Глава ведомства добавила, что почему-то граждане в этом вопросе не замечают такой аспект, что возможность у молодых обучаться в ведущих вузах и работать на крупных проектах это потенциал отечественного образования и учителей.

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Это, наверное, потенциал наших учителей, которые дают знания, воспитывают наших детей целеустремленными и умеющих добиваться своих целей. Поэтому здесь, наверное, нужно говорить о том, что сегодня век глобализации, когда все границы открыты, конечно, человек стремится реализовать свой потенциал и выбрать самое лучшее. Наверное, это закономерный процесс. Но самое важное – люди возвращаются, работают в нашей стране. В свою очередь государство создает условия для того, чтобы они возвращались и могли реализовать свой потенциал в стране, — заключила Балаева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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