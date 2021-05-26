Досрочное снятие добровольных пенсионных накоплений: подробности

Всего 2,3 млрд тенге накопили казахстанцы на добровольных пенсионных счетах.

Казахстанцы могут досрочно снимать добровольные пенсионные накопления. С 1 мая список тех, кто может это сделать, расширился. В пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда сообщили, что количество таких счетов (ДПВ) растет, накоплено уже порядка 2,3 млрд тенге, передает корреспондент zakon.kz.

Количество добровольных пенсионных счетов из года в год растет. Сейчас по добровольным пенсионным взносам на счетах порядка 2,3 млрд тенге. Всего таких счетов порядка 45 тыс., - сообщили в ЕНПФ.

С начала мая в фонд поступило уже порядка 188 заявлений на снятие накоплений.

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Добровольные пенсионные взносы - это то, что человек добровольно копит сам для себя. Порядок, периодичность, суммы взносов он устанавливает самостоятельно. С мая счета ДПВ открываются автоматически по поступлению первого взноса. Не нужно идти в ЕНПФ, заключать договор, открывать счет и так далее. Уплату можно осуществить через банки второго уровня либо "Казпочту". Отдельные банки предоставляют возможность перечисления взносов онлайн через мобильное приложение или терминалы, - пояснили в пресс-службе фонда.

Стоит отметить, что определенного порога достаточности для того, чтобы снять добровольные накопления, нет. Единственное условие - деньги должны находиться в пенсионом фонде не менее пяти лет.

После пяти лет вы сможете снять ту сумму, которая вам нужна. К примеру, если за пять лет вы накопили 2 млн тенге, то имеете право снять 2 млн. Необходимо подумать и о будущем, но если возникла необходимость и желание использовать их раньше, то сейчас такая возможность предоставлена. Допустим необходимо на лечение зубов 1 млн тенге, вы идете и снимаете. Но тут не нужно указывать цель, на которую вы хотите потратить эти деньги. Это добровольный взнос, который вы можете регулировать сами, - добавили в пенсионном фонде.

Не имеет значения и то, регулярно ли вы производили взносы, старый у вас счет или открытый в этом году.

Эти нововведения необходимы для того, чтобы взносы получили свое развитие, а люди были заинтересованы и ощущали, что причастны. Почему пять лет - все-таки за это время можно собрать какую-то сумму при регулярных взносах. Ну и это решение самого человека - изъять все накопления, снять часть или дальше копить, - заключили в фонде.

25 мая стало известно, что список получателей пенсионных накоплений расширился. Теперь воспользоваться деньгами из ЕНПФ смогут и те, кто на протяжении пяти лет производил добровольные взносы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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