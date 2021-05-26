Токаев о переводе алматинской ТЭЦ-2 на газ: Затягивание уже непозволительно

Этот вопрос имеет стратегическое значение.

Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к реализации модернизации ТЭЦ-2 в Алматы, сообщает zakon.kz.

На совещании по вопросам развития электроэнергетической отрасли он отдельно остановился на проекте перевода Алматинской ТЭЦ-2 на газ.

По его словам, этот вопрос имеет стратегическое значение.

От решения данной проблемы зависит экология города Алматы и, конечно же, повышение качество жизни граждан. Поэтому поручаю Правительству, фонду "Самрук-Казына" вместе с акиматом окончательно определиться с проектом модернизации ТЭЦ-2 и приступить к реализации как можно скорее. Затягивание уже совершенно непозволительно, – сказал Токаев.

В Алматы ТЭЦ-2 планируют перевести на газ. Это делается для того, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, снизить выбросы вредных веществ. Окончательный переход на газ ожидается к 2025 году. Отмечается, что первые котлы на газе на ТЭЦ-2 заработают в 2023 году.

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