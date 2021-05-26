Тарифы на электроэнергию должны быть доступны - Токаев

Президент отметил важность того, чтобы цена электричества базировалась на ее справедливой рыночной стоимости.

Президент Казахстана провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли. На нем он затронул вопрос формирования тарифов на электроэнергию, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев считает, что справедливость и доступность тарифов – это важный экономический и социальный вопрос. Для смягчения негативного воздействия пандемии до конца 1 квартала текущего года все тарифы были заморожены. Но держать тарифы на одном уровне постоянно не представляется возможным. Тарифы должны покрывать обоснованные затраты и давать отрасли возможность развиваться, сообщается на сайте Акорды.

Не секрет, что любое повышение тарифов обычно перекладывается вначале на бизнес и бюджетные организации. В отдельных областях разница достигает 400%! Это не только искажает рынок, но и не создает стимулов к бережливому энергопотреблению. Задачи по энергоэффективности и снижению энергоемкости не выполняются. Зачем использовать более дорогие энергоэффективные материалы и оборудование, если электричество можно просто, что называется, "жечь". Также не соблюдается главный принцип – адресность оказания социальной помощи. В результате подобного размывания действительно нуждающиеся категории граждан не получают льгот в нужном объеме, – заявил Президент.

Далее он отметил, что стабильность снабжения, доступность тарифов – это ключевые компоненты национальной конкурентоспособности.

Поэтому важно, чтобы цена электричества базировалась на ее справедливой рыночной стоимости. Сегодня на оптовом рынке электроэнергии доминируют всего три компании, занимая 70% рынка. Это не совсем правильно. Оптовая продажа электроэнергии по двусторонним договорам создает барьеры для новых сбытовых компаний, препятствует развитию конкуренции на розничном рынке электроснабжения. Это прямой путь к завышенным ценам для конечных потребителей, – отметил Президент.

Министерству энергетики совместно с Агентством по защите конкуренции поручено тщательно проработать данный вопрос.

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