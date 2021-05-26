На популяризацию вакцинации средств не выделялось - Аида Балаева

Совместная работа дает результаты, который проявляется в том, что количество вакцинированных людей растет - министр.

Популяризация вакцинации от коронавируса в СМИ проводилась в рамках бюджетных средств, предусмотренных в информационных заказах, сообщила на брифинге министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.

Конкретно на популяризацию вакцинации средств не выделялось. Все это делается в рамках бюджетных средств, которые предусмотрены на информационный заказ. Поэтому, конечно, здесь нужно отметить заинтересованность общества и в целом руководителей СМИ, которые активно освещают эту тематику, — сообщила Балаева.

Она напомнила, что вакцинация – это единственный способ вернуться к нормальной жизни, поэтому к информационно-разъяснительной работе привлекают разработчиков вакцины и медицинское сообщество.

По ее словам, это совместная работа дает результаты, который проявляется в том, что количество вакцинированных людей растет.

Иногда фейковая информация способствует тому, чтобы люди начинают сомневаться. Опровержение такой информации и информационно-разъяснительная работа дает положительные результаты. Поэтому в целом я положительно оцениваю нашу совместную работу, — добавила министр.

Также глава ведомства объяснила, что с момента появления вирусной инфекции нужен был один конкретный ресурс, который дал возможность гражданам и читателям получать информацию в этом направлении.

Поэтому сайт ( коронавирус2020 — прим.) работал, к нему был открыт Telegram-канал. Это самое огромное количество подписчиков - 240 тыс. человек подписаны на этот канал. Понятно, что все ресурсы в основном брали информацию для того, чтобы полноценно освещать вопросы, касающиеся борьбы с вирусной инфекцией, о мерах, принимаемых государством. По суммам это порядка 30 млн тенге потрачено на сопровождение этого сайта, — заключила Балаева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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