Назначен руководитель аппарата МЦРИАП РК

Об этом сообщается на сайте премьера РК.

Арман Кенжегалиев назначен руководителем аппарата МЦРИАП РК, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Кенжегалиев Арман Шоканович назначается на должность руководителя аппарата Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Арман Кенжегалиев родился в 1981 году в Северо-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал в 1999 году юристом в коммерческой организации.

В 2002-2003 гг. работал главным специалистом по правовой работе АФ "Астанинский почтамт" "АО Казпочта".

В 2003-2012 гг. работал на различных должностях в структуре Министерства юстиции РК.

В 2012-2017 гг. - главный эксперт, консультант Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии премьер-министра РК.

В 2017-2018 гг. - заместитель директора Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК.

В 2018-2020 - заместитель директора; директор Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

С августа 2020 года и по настоящее время занимал должность директора Департамента законодательства Министерства юстиции РК.

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