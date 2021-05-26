Назначен председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Толеген Абдуллин назначен председателем Комитета автомобильных дорог МИИР РК, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Абдуллин Толеген Турсынович назначен на должность председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Толеген Абдуллин родился в 1982 году в Павлодаре. Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности мастера автодорожного моста в ДЭУ-62 Павлодарского областного филиала РГП "Казахавтодор".

В 2005-2011 гг. работал на различных должностях в Павлодарском филиале РГП "Казахавтодор".

В 2011-2014 гг. - начальник Отдела госзакупок; директор Акмолинского областного филиала РГП "Казахавтодор".

В 2014-2019 гг. занимал руководящие должности в АО НК "КазАвтоЖол", г. Астана.

С февраля по декабрь 2019 г. - и.о. директора; директор Акмолинского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол", г. Кокшетау.

В 2019-2021 гг. - и.о. заместителя; заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК.

С января 2021 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК.

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