Начальник Департамента полиции Алматы выступил с видеообращением

У Департамента полиции Алматы появится новая телестудия.

Начальник Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов выступил с видеообращением, где проинформировал о достижениях и новых проектах своего ведомства, передает zakon.kz.

По его словам, криминогенная обстановка в Алматы стабильная и контролируемая. С начала года принятыми мерами удалось сократить преступность в городе по всем линиям на 21,3%. Улучшена общая раскрываемость уголовных правонарушений на 15%. Также сократилось количество правонарушений на улицах и в общественных местах на 4,5 и 3,8 % соответственно.

С данным видеообращением я выступаю на площадке новой, усовершенствованной телестудии Департамента полиции, оснащенного передовой техникой. На базе телестудии будет осуществляться собственное производство телевизионных программ. Это хроника криминогенных и чрезвычайных событий в ежедневной программе «Мегаполис». Она будет транслироваться по будням в 11 утра длительностью 5-7 минут, - рассказал К. Таймерденов в эфире.

Также в процессе подготовки находятся еженедельная аналитическая программа «Город принял» - подготовка специальных репортажей, наиболее резонансных тем недели с привлечением экспертов. Программа будет выходить в эфир по субботам с хронометражем 10 минут.

Запланирован выпуск еженедельной программы «Спрашивайте: полиция отвечает». Гости из студии будут отвечать на вопросы горожан, давать разъяснения на актуальные темы. Эта программа будет длиться около 20 минут и выходить по воскресеньям.

Кроме того, используя технические возможности телестудии планируется наладить создание специальных социальных роликов, посвященных дорожной безопасности, кражам, торговле людьми, повышению финансовой грамотности населения, а также цикл обучающих видеоинструкций для детей по их безопасному поведению в общественных местах и против их половой неприкосновенности, - добавил спикер.

Указанные видеопродукты будут транслироваться на официальном канале полиции, в Ютубе, а также в телеграм-версии. Анонсы выпусков будут выкладываться на аккаунтах Департамента в социальных сетях – Фэйсбуке, Инстаграме, Вконтакте.

Вместе с тем на площадке телестудии будут проводиться традиционные, ежемесячные прямые эфиры с участием руководителей служб Департамента и интернет-подписчиками

Цель телестудии – это объективное информирование граждан о работе служб и подразделений Департамента полиции. А также оперативное реагирование на волнующие население вопросы и темы.

Эти меры реализуются в рамках принципа «Полиция в шаговой доступности», провозглашенным Президентом Республики Казахстан.

В завершение позвольте выразить уверенность, что совместными усилиями правопорядок в городе будет обеспечен на должном уровне, - озвучил Таймерденов.

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