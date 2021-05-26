Санврач Актюбинской области внес изменения в режим карантина

Изменения коснулись работы социальных учреждений и развлекательных заведений.

Главный санврач Актюбинской области 26 мая 2021 года внес ряд изменений в документ, регламентирующий режим карантина в области на период пандемии, передает zakon.kz.

Там, в частности говорится, что затрагиваются следующие пункты:

отменяется обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек

отменяется привлечение специалистов организаций здравоохранения к осуществлению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий при инфекционных и паразитарных заболеваниях, отравлениях населения в соответствии с правилами привлечения специалистов, утвержденными государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

разрешается деятельность аквапарков на открытом воздухе с соблюдением требований главного санврача РК

разрешается работа пляжей с соблюдением вышеуказанных требований

разрешается работа кинотеатров на открытом воздухе при соблюдении масочного режима, социальной дистанции

Исключаются:

обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;

обучение в комбинированном формате (70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном) в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек;

индивидуальное обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

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