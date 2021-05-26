Санврач Актюбинской области внес изменения в режим карантина

Изменения коснулись работы социальных учреждений и развлекательных заведений.
Главный санврач Актюбинской области 26 мая 2021 года внес ряд изменений в документ, регламентирующий режим карантина в области на период пандемии, передает zakon.kz.
Там, в частности говорится, что затрагиваются следующие пункты:
- отменяется обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек
- отменяется привлечение специалистов организаций здравоохранения к осуществлению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий при инфекционных и паразитарных заболеваниях, отравлениях населения в соответствии с правилами привлечения специалистов, утвержденными государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения
- разрешается деятельность аквапарков на открытом воздухе с соблюдением требований главного санврача РК
- разрешается работа пляжей с соблюдением вышеуказанных требований
- разрешается работа кинотеатров на открытом воздухе при соблюдении масочного режима, социальной дистанции
Исключаются:
- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;
- обучение в комбинированном формате (70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном) в общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек;
- индивидуальное обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;
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