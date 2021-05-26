Чернозем незаконно добывали в Алматы

По информации полиции, неизвестными лицами проводилась активная работа по незаконному снятию плодородного слоя почвы.

В Алматы выявлены факты незаконной добычи чернозема, сообщает zakon.kz.

Специализированной природоохранной полицией УП Турксибского района совместно уполномоченными органами в ходе профилактической работы по охране окружающей среды, проведенной с участием общественных защитников, выявлены факты неконтролируемого оборота плодородного слоя почвы земли, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МВД РК.

По информации полиции, неизвестными лицами проводилась активная работа по незаконному снятию плодородного слоя почвы. Водители грузовиков приехали в Турксибский район для вывоза чернозема с последующей продажей третьим лицам.

На территории Турксибского района они вели работу по добыче чернозема, грунта и балласта, без разрешительных документов. Незаконно добытые почвы земли в основном используются как сырьевые материалы для строительных работ. По данному факту за нарушение правил благоустройства города, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений приняты меры в соответствии со ст. 505 КоАП РК и ст. 386 КоАП РК. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к указанным нарушениям. Ранее уже были выявлены подобные факты в Алатауском, Бостандыкском, Жетысуском и Медеуском районах города. Виновные понесли наказание, согласно законодательству РК. начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев

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