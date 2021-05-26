Что лежит в основе экономической стабильности Алматы, рассказал Сагинтаев

По словам главы города, для вхождения в топ-100 лучших городов мира экономика Алматы должна расти не менее чем на 5% в год.

Аким города Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира передачи Akimat LIVE на телеканале "Алматы" рассказал об экономической политике мегаполиса, привлечении инвестиций и мерах по обеспечению стабильности развития, сообщает zakon.kz.

Применяемые подходы в городской экономической политике позволили создать комфортный город для ведения бизнеса. Это еще раз подтверждает правильность выбранной стратегии, где основной драйвер развития города – это бизнес и люди.

По словам главы города, для вхождения в топ-100 лучших городов мира экономика Алматы должна расти не менее чем на 5% в год. В этих целях уделяется приоритетное внимание улучшению качества жизни и созданию благоприятного инвестиционного климата.

Достижение целей, поставленных в Стратегии "Алматы-2050", позволит мегаполису в предстоящие 30 лет войти в ряды городов с лучшим качеством жизни, экономически успешных, безопасных, экологически чистых и зеленых, привлекающих к себе инвестиции и таланты со всего мира.Частные инициативы и инвестиции там, где не только комфортная городская среда и развитая инфраструктура, а там, где стабильное законодательство, поддержка государства и отсутствие адмбарьеров, бюрократии. Бакытжан Сагинтаев

В Алматы активно развивается социальная инфраструктура. Большое внимание уделяется развитию окраин города. В рамках пятилетнего Комплексного плана развития "Новый Алматы" предусмотрен объем финансирования в сумме 943,7 млрд тенге.

Упрощены процедуры взаимодействия с государством с активным внедрением Smart-технологий. В Алматы можно вести бизнес "безбумажно" – выписывать счета-фактуры, проводить банковские операции, сдавать налоговую отчетность, согласовывать разрешение на строительство, эскизный проект, заключать договоры на подключение к электричеству в электронном формате.

Несмотря на кризис в 2020 году, в Алматы привлечен 971 млрд тенге инвестиций с достижением роста в 17%. Привлекательными для инвестиций стали отрасли недвижимости (доля 44%), промышленности (14%), транспорта и складирования (10%).

Обеспечен рост в сфере здравоохранения (в 3,5 раза), образования (в 2,5 раза). По итогам прошлого года реализован 51 крупный проект на сумму 175 млрд тенге с созданием более 4 тыс. рабочих мест.

Рост инвестиций отмечается и в текущем году. При участии частных инвесторов сформирован Longlist из 18 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 100 млрд тенге. До конца года объем инвестиций прогнозируется на уровне более чем 1,2 трлн тенге, где около 83% составят частные инвестиции.

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