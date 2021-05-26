Директор космодрома "Байконур" объяснил мотивацию вандалов, разрисовавших "Буран"

Возможно, они хотели таким образом внести свой вклад в науку.

У людей, разрисовавших космический корабль "Буран" могли быть вполне благородные мотивы, считает Директор РКК "Байконур" и владелец данного судна Даурен Муса, передает zakon.kz.

Это оказались не просто рисунки, а искусные граффити.

Вероятно, эти ребята, молодые и энергичные, чувствуют себя героями, пройдя два дня по степи и разрисовав памятник советской космонавтики. Таков их личный вклад в науку, гуманность, историю", - поделился Даурен Муса со Sputnik Казахстан.

Он также отметил, что сам уже давно озаботился судьбой старых космических аппаратов и приложил все силы для сохранения АО "РКК Байконур". Ведь не так давно Комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана через суд добивался ликвидации и списания имущества АО "РКК Байконур.

"Да, "Бураны" в пыли и грязи, но они стоят, они есть. Знаете, почему эти "Бураны" так привлекают внимание? Потому что сейчас это не просто памятник космонавтике. Это наглядный пример, напоминание о всех конкретных объектах, с номерами и именами, которые целенаправленно были уничтожены. Сейчас "Бураны", как бельмо на глазу, наглядное свидетельство того великого прошлого, пляска на останках которого так забавляла в перестроечные годы", - сказал директор РКК "Байконур".

И после недавней акции с граффити возможно удастся не допустить списания легендарных космических аппаратов на металлолом. В России в свою время на судьбу "Буранов" обратил внимание глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. В Казахстане это сделали местные "художники".

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