Давайте вернемся к прежней жизни: предприниматели Нур-Султана призывают горожан провакцинироваться

По мнению женщин-предпринимателей, благодаря вакцине карантинные меры смягчаются, что помогает бизнесу вновь работать в полную силу.

В столице члены общественного объединения BusinessWomenKZ призвали население пройти вакцинацию против коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

По мнению женщин-предпринимателей, благодаря вакцине карантинные меры смягчаются, что помогает бизнесу вновь работать в полную силу.

BusinessWomenKZ - организация республиканского масштаба, поддерживающая и развивающая женский бизнес. Хотим призвать все население к вакцинации. Мы сами получили вакцину. Эпидемия опасного вируса, бушующая в современном обществе, опасна для населения. Однако мы устали от карантина. Если бы подавляющее большинство населения было вакцинировано и здорово, мы бы вернулись к прежней нормальной жизни. председатель правления ОО BusinessWomenKZ Сауле Кайсар

Руководитель учебного центра Bilim al Райгуль Серикбаева в своем выступлении отметила, что из-за карантина бизнес понес потери.

Я многодетная мать. Мы ни у кого ничего не просим. Только бы государство и спонсоры поддерживали нас. Сегодня наш бизнес окреп, мы открыли два филиала в столице. Теперь нам необходимо бороться с эпидемией Covid-19 для дальнейшего развития этого бизнеса. Я думаю, что эффективный способ избавиться от него - это вакцинироваться. Я сама получил вакцину "Спутник V". Теперь жду получения второго компонента. Одна из основных проблем для нас - это карантин. Родители не отправляют своих детей в учебный центр из-за страха, что они могут заразиться. Поэтому, чтобы преодолеть эти трудности, нам нужно массово вакцинироваться, - говорит она.

Еще одна представительница проекта BusinessWomenKZ Камина Байболова в прошлом году в начале карантина открыла швейную мастерскую и внесла свой вклад в обеспечение масками столичных жителей.

Уже почти год как мы открыли швейную мастерскую "Астана Алтын Шанырак ұясы". Швейную мастерскую мы открыли при поддержке акима столицы Алтая Сейдировича для многодетных матерей. В прошлом году в связи с карантином мы ежедневно шили более 5 000 масок. Занимались пошивом халатов для медицинских работников. Конечно, сейчас мы все должны быть осторожны и заботиться о своем здоровье. Сама я мама 10 детей. Мои дети получили вакцину. Мы также соблюдаем меры предосторожности и призываем других людей сделать прививку. Хотелось бы, чтобы наш бизнес развивался дальше, чтобы эпидемия коронавируса сбавила обороты, - сказала многодетная мать.

У Алтынай Рыскуловой семейный бизнес по производству шоколада ручной работы. Предприниматель отмечает, что карантин также негативно сказался на доходах ее семьи.

У нас семейный бизнес. Мы занимаемся производством шоколада ручной работы. Мы призываем всех вакцинироваться, чтобы в дальнейшем успешно развивался бизнес, в том числе и наше производство, - отметила она.

Владельцы объектов общественного питания также поддерживают массовую вакцинацию, ведь только благодаря ей горожане, а также бизнес смогут вернуться в прежний ритм жизни.

Среди них и Асылтас Дильдебаева: "От имени ресторана Riza Ball всех призываю вакцинироваться. Давайте полноценно откроем двери наших ресторанов, кафе баров. Нам нужно работать".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!