Должны ли дети проходить по "Ashyq"

С таким вопросом обратились в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Постановлением главного государственного санитарного врача РК от 22 мая 2021 года №22 "О внедрении проекта "Ashyq" на объектах предпринимательства" утвержден алгоритм внедрения проекта "Ashyq" и принятия мер при выявлении посетителей с "желтым/красным" статусом. Корреспондент zakon.kz узнал, подпадают ли под действие данного постановления несовершеннолетние граждане РК?

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С таким вопросом обратились в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Меры на лиц, не достигших 18-летнего возраста (несовершеннолетние), не подпадают под нормы, - ответили в КСЭК МЗ РК.

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