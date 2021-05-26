Сборная Казахстана сенсационно победила Германию на ЧМ по хоккею

Счет 3:2.

Сборная Казахстана в четвертом матче на чемпионате мира по хоккею сыграла против команды Германии, передает zakon.kz.

Как пишет sports.kz, главный тренер казахстанской сборной Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) - Маклюков-Диц, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Старченко; Степаненко-Шалапов, Шин-Шестаков-Рымарев; Петухов-Орехов, Панюков-Лихотников-Савицкий.

Отмечается, что на старте сборная Германии одержала три победы из трех и была явным фаворитом.

Первый период остался без заброшенных шайб. Во втором периоде счет открыла сборная Казахстана (Александр Шин), а сразу после этого команда Германии включилась и отыгралась усилиями Тома Кюнхакля. Затем еще одну шайбу в ворота Никиты Бояркина не засчитали, но следом Маркус Айзеншмид все-таки вывел свою команду вперед. На старте заключительной двадцатиминутки казахстанцы заработали буллит, его реализовал Роман Старченко, а затем Павел Акользин принес победу Казахстану.

Счет 3:2.

Следующий матч Казахстан сыграет с Канадой 28 мая.

Турнирная таблица

Ранее казахстанцы сенсационно обыграли хозяев турнира - латышей, а также действующих чемпионов - сборную Финляндии. Оба раза судьбу встречи решила серия буллитов.

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