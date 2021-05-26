Проект «Реновация»: очереди из застройщиков нет

Алматинцы отстаивают свое право жить в малоэтажном городе. На пресс-встрече с представителями СПК и акимата они поделились своими опасениями и задали наболевшие вопросы о реализации программы реновации и дальнейшей судьбе жилых районов.

Алматинцы отстаивают свое право жить в малоэтажном городе. На пресс-встрече с представителями СПК и акимата они поделились своими опасениями и задали наболевшие вопросы о реализации программы реновации и дальнейшей судьбе жилых районов.

Журналист zakon.kz узнала мнение архитекторов, активистов о программе обновления жилищного фонда, презентованной председателем правления СПК Аскаром Билисбековым.

Ранее мы писали о том, что в Алматы прошла пресс-конференция, на которой руководитель Управления городского планирования, представители СПК презентовали новый проект реновации жилого фонда 2021 – 2025гг.

В самом крупном городе страны не утихают споры по поводу реализации программы, принятой в феврале. По проекту в мегаполисе планируется замещение 719 ветхих домов. Основная часть из них построена в 1930 -1950 гг. При разработке программы учитывался опыт крупных городов мира, а сам проект застройки предполагает строительство высотных домов вместо малоэтажных. Это и вызвало вопросы у горожан и жильцов домов, попавших под снос.

На презентации проекта и Алмасхан Ахмеджанов, руководитель Управления городского планирования и урбанистики, и Аскар Билисбеков, председатель правления СПК не раз подчеркивали, что снос ветхих домов в рамках программы реновации будет производиться только при 100 процентном согласии всех жильцов.

Сайран Фазылов, почетный архитектор Казахстана рассказал, что разработка программы заняла более года, а сам проект реновации необходим для города.

Эта программа необходима. Мы видим, в городе есть каркасно-камышитовые дома с туалетами на улице. Сейчас в Алмалинском районе к домам, включенным в реновацию, привлечена российская компания. Есть дома построенные в 50-е годы. Но не все устраивает наших жителей, а их надо слушать и с ними обсуждать.

По мнению Сайрана Фазылова, изучив предложенные проекты, много вопросов появилось к застройщикам.

Как всегда, все можно испортить. Но вот внимание вопрос к застройщикам. Застройщики пытаются увеличить этажность, увеличить плотность. Этого не нужно делать, вы итак достаточно получаете. И начинают уже по ходу строительства делать перепланировку или вместо 3-х комнатных, делают 2-х комнатные. Это надо контролировать. И планировку, и инсоляцию, все. Люди возмущаются, говорят еще дом не снесли, а под окнами 20 этажей возводят. Куда это годится?

Почетный архитектор отметил, что по современным нормативам, собственники получат на 7-10 кв. м. получают больше, чем есть в имеющихся квартирах. При этом, на каждом этапе реализации программы необходим контроль. В пример почетный архитектор привел проект застройки территории бывшего плодоконсервного комбината.

Эту программу надо поддерживать. Но повторюсь, нужен контроль. Что застройщики предложили на территории плодоконсервного комбината? Это невозможные вещи. Все ради того, чтобы получить деньги. А людям нужны площадки, нужны деревья, зелень.

Сайран Фазылов рассказал, что с введением строительных евростандартов жилье подорожало в цене.

Еврокод ввели, до сих пор сомневаюсь, нужен ли он нам. У нас другие условия, у нас сейсмика, грунтовые воды и прочее. Застройщики предлагают только жилье. А на самом деле не только жилье, но и детсады, и школы, и поликлиники, жители все должны получить в этом квартале. Все должно быть в шаговой доступности. Это и есть комфортное проживание. Не доводить до скандала с жителями. Но как ведут себя застройщики? Так нельзя себя вести. Если вы построили, все. В этом квартале не должны больше заезжать строители и строительные машины и новые какие -то объекты достраивать. Программа очень хорошая, но необходимо четко выполнять и контролировать реализацию на всех этапах.

В Европе планы детальной планировки обсуждаются со всеми жителями, не только с жильцами, продолжает архитектор Фазылов.

ПДП доступен всем. У нас тоже так должно быть, чтобы ПДП обсуждался с жителями и замечания заранее давали свои.

Почетный архитектор сравнил реализацию проекта реновации в Москве. Там фасады оставляют, а все внутренние стены сносят .

У них сейсмики нет. В Алматы так нельзя строить, здесь сейсмика, грунтовые воды. На все это нужно обращать внимание. Не тяп-ляп застройщик построил, объект сдал и убежал. Этого нельзя делать. Нужно относиться к своему народу более справедливее и строить так, будто для себя строите. И тогда у людей не будет возникать вопросов и критики. Сайран Фазылов.

Алмасхан Ахмеджанов рассказал, что в городе есть примеры удачной реализации проекта реновации, а по строительным правилам сейчас идут обсуждения.

Есть примеры и хорошей качественной стройки и есть случаи, когда у жителей возникает много вопросов и критики к проектам. По принятым строительным правилам сейчас идут обсуждения с точки зрения обеспечения качества. Все зависит от гарантийного срока - по закону в стране гарантийный срок два года. После двух лет этот вопрос решается в гражданском порядке.

Сейчас государство практически ничего не стоит, а бюджетные средства ограничены, продолжает Алмасхан Ахмеджанов. По его мнению, при реализации программы реновации намного лучше привлекать средства частных инвесторов.

При разработке программы все эти моменты учитывались. Застройщики - это бизнесмены, коммерсанты. Почему коммерсант? Они построят намного лучше, потому что этот актив и впоследствии его надо продать.

По словам руководителя Управления урбанистики после продажи недвижимости, в соответствии с гражданским кодексом на инвестора распространяются другие требования по срокам гарантии. Не два года, как предусмотрено по закону, а десять лет по гражданскому кодексу. Поэтому с инвестора спросить проще, чем с госоргана.

Госорган освоил средства в пределах бюджета и все. Далее это уже ответственность собственников. Поэтому привлечение частных инвестиций в программу ветхого жилья, это возможность получить лучшее. Учитывая данные требования, мы заявляем, очереди из застройщиков нет. Их надо еще найти. Тех, кто согласится и выполнит все выдвигаемые требования. Государство контролирует реализацию программы реновации через сертификацию, систему лицензирования, экспертизу проектов. Госэкспертиза несет уголовную ответственность, если найдут ошибки в проектировании. Мы как акимат, не имеем право лезть в работу профильных ведомств.

Алмасхан Ахмеджанов рассказал, что в 2016 году Казахстан перешел на еврокоды, тогда престали действовать базовые строительные стандарты. По новым евростандартам, 17 этажные здания могут располагаться в 20 метрах друг от друга, главное соблюдать нормы инстоляции.

Сейчас мы вносим изменения, доказываем о необходимости увеличения расстояния. В еврокодах эти вещи не регулируются. Мы пришли к выводу, что некоторые стандарты не подходят к нашей стране и мы пытаемся вернуть старые пункты. В Европе сейчас пользуются старыми советскими СНиПами 1986 года. Мы сделали перевод, и выяснилось, что это наши старые нормы.

На вопрос, что будет освободившейся территорией, где вместо двух малоэтажных домов, строят один дом Алмасхан Ахмеджанов ответил, что за счет особившихся участков увеличат дворовое пространство.

По нормативам на один га положено 440 человек. Мы увеличиваем этажность, этим освобождается дворовое пространство. По советским нормам, если в доме 8 квартир, на этом месте можно разместить 20-ти квартирный дом. Мы считаем по ресурсному методу, количество жителей / количество домов.

На сегодняшний день по евростандартам квадратура жилья увеличена.

Поэтому мы говорим плюс 10 квадратов. Некоторые дома без коммуникаций, туалеты на улице, и провести к ним коммуникации невозможно. Потому что изначально они не были предусмотрены, Эта программа и рассчитана, чтобы построить новые дома, с учетом новых стандартов. Рыночная стоимость этого жилья будет дороже. Алмасхан Ахмеджанов.

По расчетам одно землетресение длится 47 секунд, признанное ветхим жилье не сохранится после ЧС и станет бременем государства. Наша задача предупредить такие варианты. Бюджетных средств не хватит, чтобы обеспечить всем людям безопасность и комфорт. Потому мы привлекаем частный бизнес, инвесторов, которые готовы участвовать в программе.

На встрече присутствовали и местные жители, чьи дома попали в проект реновации. Алматинка Асель Есентугелова понтересовалась, почему при принятии программы реновации не было общественных обсуждений и почему граждане не могут самостоятельно выбрать застройщика и проект.

Вопрос активистки прокомментировал Сайран Фазылов. По его словам, обсуждения с участием жителей проходили в 2010 году. Власти хотели обследовать панельные дома, возрастом более 50 лет, их уже тоже нужно или реконструировать или заменять. Но, в те годы акимат не смог одновременно переселить всех жителей.

Канат Алибеков управляющий директор СПК на вопрос алматинки почему жители не могут выбрать застройщика ответил, что на сегодняшний день от собственников не поступило ни одного предложения застройщика, заинтересованного в данном квадрате улиц.

Да, жители сами могут выбрать застройщика. В конце апреля состоялось обсуждение с собственниками жилья. До сегодняшнего дня владельцы квартир не предоставили ни одного заинтересованного инвестора. По квадрату улиц в Бостандыкском районе поступило несколько предложений от инвесторов. Но всех их интересовали свободные участки. Сносить дом, таких планов у них не было. Таких инвесторов мы всех отклонили. Застройка должна быть комплексной. Не застройка одного дома. А всего квартала. Мы смотрели и инженерные сети и транспортные коммуникации, зеленые насаждения.

По словам Каната Алибекова, с учетом данных требований на сегодняшний день есть только один инвестор, который предоставил концепцию. Все замечания по ней принимаются и обсуждаются.

Эту концепцию мы предоставили на обсуждение вам, жителям. Пожалуйста, есть замечания, мы их доработаем. У вас были замечания, инвестор к 1 июня подготовит откорректированный вариант, с учетом замечаний по этажности, плотности застройки. С учетом всех выдвигаемых требований, вы должны понимать у нас нет очереди из застройщиков. Все как раз наоборот, мы ходим каждого уговариваем застройщика. Мы говорим про комплексную застройку. В программе много требований и ограничения по этажности, по плотности. Есть дома на красной линии, в водоохраной зоне. Пока не затрачено ни одного тиын бюджетных средств. И если не будт согласия жителей, не будет и застройки. Мы хотим работать в рамках программы Нурлы жер.

В ходе встречи, представители акимата несколько раз подчеркивали, что основная задача целого ряда Управлений сделать город комфортным, а обсуждения проекта реновации будут проводить на регулярной основе.

Алмасхан Ахмеджанов, резюмируя итоги встречи, отмечает, сейчас люди живут в ветхих домах, завтра это потенциальные аварийные дома и эти же жители придут в акимат и скажут дайте нам жилье.

Поэтому мы нашли механизм решения наболевших вопросов. Дайте нам его сделать, попробовать. Программа это не закон, руководство города всегда идет навстречу. Мы слышим и слушаем эти вещи, и применяем. Если есть конфликтная ситуация, мы решаем, думаем, как ситуацию решить. Вопросы есть всегда, мы не закрыты мы будем встречаться на регулярной основе.

Напомним, программа реновации жилищного фонда предусматривает замещение более 700 ветхих домов по всему Алматы.

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