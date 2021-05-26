В Уральске мужчина развращал 13-летнюю падчерицу: вынесен приговор

Его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Житель Уральска развращал 13-летнюю падчерицу, сообщает zakon.kz.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Западно-Казахстанской области Аймагамбетов Б.А. признан виновным по ст. 124 ч. 2 (развращение малолетней) и ст. 121 ч. 4 УК (насильственные действия сексуального характера). пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО

Судом установлено, что житель Уральска Аймагамбетов совершил в отношении своей малолетней падчерицы 2007 года рождения, развратные действия без применения насилия и насильственные действия сексуального характера. Вина Аймагамбетова доказана показаниями потерпевшей и ее законного представителя, свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, выемки, заключениями экспертиз.

Прокурор просил назначить Аймагамбетову окончательное наказание в виде 20 лет лишения свободы, - уточнили в суде.

Отмечается, что потерпевшая сторона согласилась с прокурором.

Аймагамбетову окончательно назначено 20 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Аймагамбетов пожизненно лишен права заниматься педагогической деятельностью и занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Приговор суда не вступил в законную силу, - добавили в суде.

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