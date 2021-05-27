После победы над сборной Германией казахстанская сборная набрала семь очков и поднялась на четвертое место в таблице группы B.

В сборной Германии объяснили проигрыш Казахстану и поздравили казахстанскую сборную с победой, передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

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Я думаю, мы говорим о 40 хороших минутах игры. Мы должны были немного упростить наш хоккей. Я думаю, что мы могли пойти немного дальше в атаку, и сыграть во много раз немного быстрее, должны были бросить вызов их защите и держать их в напряжении. Я думаю, если мы будем иметь это в виду, нас действительно сложно победить. Но прежде всего, поздравляю нашего соперника, - сказал защитник немецкой сборной Мориц Зайдер в послематчевом интервью с журналистами.

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После победы над сборной Германией казахстанская сборная набрала семь очков и поднялась на четвертое место в таблице группы B.

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