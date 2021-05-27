Высокопоставленных офицеров Росгвардии арестовали в Москве

Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Москве арестовали двоих высокопоставленных офицеров Росгвардии, передает zakon.kz.

По данным ТАСС, задержаны начальник отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции ГУВО Росгвардии Сергей Воробьев и его заместитель Александр Швецов.

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали Воробьева Сергея Ивановича и его заместителя Швецова Александра Владимировича. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия), - уточнил агентству источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, деталей уголовного дела собеседник агентства не привел.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также осуществляется взаимодействие со следственными органами, - прокомментировал ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин задержание высокопоставленных офицеров ведомства.

В свою очередь в пресс-службе Басманного суда Москвы агентству сообщили, что Сергей Воробьев отправлен в СИЗО.

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воробьева Сергея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ. Мера пресечения избрана до 25 июля 2021 года. пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова

Также сообщается, что аналогичное решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу принято в отношении Александра Швецова.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

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