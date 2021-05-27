Жительница Нур-Султана сходила в салон красоты и осталась без волос

По ее словам, она просто хотела покрасить волосы.

Жительница Нур-Султана Лаура Зорина осталась без волос после похода в салон красоты, передает zakon.kz.

Шокирующую историю она рассказала Первому каналу "Евразия".

Что-то моет, раз - в сторонку! Что-то моет - в сторонку! Я сейчас догадываюсь, что это волосы снимали с меня. Лаура Зорина

По ее словам, она просто хотела покрасить волосы. Все было как обычно - мастер нанесла спецраствор, но вдруг что-то пошло не так.

Жжение ужасное началось. Сообщаю мастеру. "Все нормально, под контролем". Я говорю: "Все, не могу. Смотрите, что там у меня происходит". Тут я не могла потрогать. Оказывается, там волос и не было. Осталась полностью без волос. Лаура Зорина

Как рассказала жительница столицы, мастер засуетилась и начала смывать краску. Чуть позже она поставила Лауру перед фактом и призналась, что ничего исправить не может.

Выпроводила меня на улицу. "Вызывайте такси, поезжайте домой, приходите в себя. Не переживайте! Волосы – не зубы, они отрастут". Лаура Зорина

Астанчанке пришлось нарастить волосы, так как она не могла выйти в люди. Процедура наращивания волос женщине обошлась более чем 200 тыс. тенге - ей пришлось брать кредит.

Подготовили заявление в Комитет по защите прав потребителей, в органы полиции, в СЭС. Мы будем дальше двигать это дело. У нас по переписке имеется ряд сообщений от клиентов салона, которые также пострадали. Одна из них даже готова прилететь из Алматы и дать показания. юрист Зауре Станова

Чаще такое, по словам специалиста по покраске волос с почти 30-летним стажем Елены Воловецкой, происходит от необразованности мастеров. Чтобы избежать такого ЧП, мастер поделилась простыми правилами.

Есть небольшой набор вопросов: стаж мастера, сколько он работает за креслом? Какое у него образование? Нужно обязательно спрашивать о составах. Безопасны ли они? Если мастер не может ответить на эти вопросы или запинается, это уже о многом говорит. Мы - как врачи: не навреди! Прежде чем отдать деньги за услугу, нужно все спросить. хейр-стилист Елена Воловецкая

Все специалисты салона красоты, по словам Лауры Зориной, с которыми она связывалась, ее игнорируют и отказываются взаимодействовать.

Журналисты телеканала приехали на место и попытались поговорить с мастером. На рабочем месте ее не оказалось, а коллега мастера на вопросы журналистов лишь сказала: "Я не знаю, все вопросы к ней, пожалуйста".

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