Призвавший взять белорусских хоккеистов в заложники депутат Латвии обратился к спортсменам

Латвийский депутат извинился за призыв взять белорусских хоккеистов в заложники.

Депутат Сейма Латвии Айгарс Бикше извинился перед хоккеистами сборной Белоруссии, которые выступают на чемпионате мира в Риге, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Ранее парламентарий предложил задержать спортсменов для того, чтобы потом обменять их "на всех политзаключенных белорусского режима".

Прошу прощения у тех хоккеистов, которых это предложение оскорбило или смутило, а также тем болельщикам белорусской хоккейной команды, которые, не зная демократических традиций и законов Латвии, отнеслись к моему предложению серьезно и расценили ее как угрозу своей команде! — написал латвийский депутат.

При этом депутат отметил, что в настоящее время белорусские хоккеисты находятся в более безопасной стране.

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.

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