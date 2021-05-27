В ООН предрекли рекордно теплый год в ближайшие пять лет

Рост температуры означает таяние льда, повышение уровня моря, увеличение количества волн тепла и других экстремальных погодных явлений.

Метеорологи ООН прогнозируют рекордно теплый год в истории наблюдений в ближайшие пять лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Его средняя температура "с 90-процентной вероятностью" превысит показатели 2016 года, который сейчас занимает первую строчку в списке.

Имеется 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период с 2021 по 2025 станет самым теплым, потеснив таким образом 2016 год с первого места, - указывает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

Организация ссылается на исследование, проведенное Метеорологической службой Великобритании, выполняющей роль "ведущего центра ВМО для подобных прогнозов".

Авторы исследования пришли к выводу, что средняя температура на поверхности суши и моря в каждый из годов текущего пятилетнего периода будет по крайней мере на один градус Цельсия выше температурных значений доиндустриальной эпохи, а в один год из этих пяти температура "с 40-процентной вероятностью" может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас отметил, что "это не просто статистика", поскольку "рост температуры означает таяние льда, повышение уровня моря, увеличение количества волн тепла и других экстремальных погодных явлений". Это исследование представляет собой еще один призыв к "сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности", подчеркнул Таалас.

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