Обыграл "Манчестер Юнайтед": "Вильярреал" впервые выиграл Лигу Европы

В серии пенальти оказалась сильнее испанская команда команда — 11:10.

Испанский "Вильярреал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти и выиграл Лигу Европы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Чемпионат.

"Вильярреал" под руководством Уная Эмери одержал победу в финале Лиги Европы над командой "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти — 1:1 (11:10). Испанский клуб до этого ни разу не выигрывал европейские турниры.

Первый гол в финале Лиги Европы забил "Вильярреал". Нападающий испанской команды Жерар Морено на 30-й минуте замкнул заброс со штрафной. В начале второго тайма "Манчестер Юнайтед" сравнял счёт, автором гола у "красных дьяволов" стал Эдинсон Кавани. Уругвайский форвард забил гол после навеса с углового. Мяч к нему отскочил после серии рикошетов. Эдинсон сравнял счёт, пробив с линии вратарской. Больше в основное и в дополнительное время голов забито не было.

В серии пенальти оказалась сильнее испанская команда команда — 11:10.

В полуфинале турнира "Вильярреал" обыграл лондонский "Арсенал" по сумме двух встреч (2:1, 0:0), а "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее "Ромы" (6:2, 2:3). "Вильярреал" впервые в истории выиграл Лигу Европы.

Финал Лиги Европы проходил в польском Гданьске.

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