Папа Римский: Бразилию не спасти, поскольку там "много пьют и мало молятся"

Гости из Южной Америки оценили шутку главы Римской католической церкви.

Папа Римский Франциск в среду развеселил двух священнослужителей из Бразилии, обратившихся к нему с просьбой молиться за народ республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Видеозапись неформальной встречи с понтификом разместил на своей странице в социальной сети Instagram бразильский священник Жоау Паулу Виктор.

Вам нет спасения. Слишком много кашасы (бразильский национальный крепкий алкогольный напиток) и мало молитв, - сказал с улыбкой в ответ на просьбу Франциск, после чего начертал пальцем крестное знамение на лбу сановника из северо-восточного бразильского штата Параиба.

По средам понтифик традиционно читает проповедь для собравшихся на площади Святого Петра в Риме, после чего подходит к верующим, чтобы поприветствовать их. Так случилось и на этот раз.

Уже уйдя оттуда, мы несколько раз останавливались на улице, чтобы посмеяться, вспоминая о произошедшем, - приводит газета Globo слова снимавшего встречу с Папой отца Карлоса Энрике.

Гости из Южной Америки оценили шутку главы Римской католической церкви, который, по их словам, после заверил их, что Бразилия постоянно присутствует в его молитвах, хотя эта часть общения с понтификом осталась за кадром.

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