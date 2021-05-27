Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Зафиксирован прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

Фото: pixabay 27 мая 2021, 08:00

Всего в стране подтвержден 380 160 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 380 160 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 297,
  • в городе Алматы – 290,
  • в городе Шымкенте – 91,
  • в Акмолинской области – 129,
  • в Актюбинской области – 64,
  • в Алматинской области – 90,
  • в Атырауской области – 75,
  • в ВКО – 80,
  • в Жамбылской области – 32
  • в ЗКО – 98,
  • в Карагандинской области – 320,
  • в Костанайской области – 41,
  • в Кызылординской области – 21,
  • в Мангистауской области – 47,
  • в Павлодарской области – 97,
  • в СКО – 38,
  • в Туркестанской области – 39.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 196 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 200,
  • в городе Алматы - 582,
  • в городе Шымкенте - 170,
  • в Акмолинской области - 152,
  • в Актюбинской области - 81,
  • в Алматинской области - 102,
  • в Атырауской области - 59,
  • в ВКО - 87,
  • в Жамбылской области - 42,
  • в ЗКО - 104,
  • в Карагандинской области - 401,
  • в Костанайской области - 31,
  • в Кызылординской области – 26,
  • в Мангыстауской области - 40,
  • в Павлодарской области - 56,
  • в СКО - 18,
  • в Туркестанской области - 45.

Всего в стране выздоровело 345 984 человек от COVID-19

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Обнаружен ген, защищающий мозг от болезни Альцгеймера
Чему учат на уроках полового воспитания в США и Европе