Зафиксирован прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

Всего в стране подтвержден 380 160 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 380 160 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 297,

в городе Алматы – 290,

в городе Шымкенте – 91,

в Акмолинской области – 129,

в Актюбинской области – 64,

в Алматинской области – 90,

в Атырауской области – 75,

в ВКО – 80,

в Жамбылской области – 32

в ЗКО – 98,

в Карагандинской области – 320,

в Костанайской области – 41,

в Кызылординской области – 21,

в Мангистауской области – 47,

в Павлодарской области – 97,

в СКО – 38,

в Туркестанской области – 39.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 196 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 200,

в городе Алматы - 582,

в городе Шымкенте - 170,

в Акмолинской области - 152,

в Актюбинской области - 81,

в Алматинской области - 102,

в Атырауской области - 59,

в ВКО - 87,

в Жамбылской области - 42,

в ЗКО - 104,

в Карагандинской области - 401,

в Костанайской области - 31,

в Кызылординской области – 26,

в Мангыстауской области - 40,

в Павлодарской области - 56,

в СКО - 18,

в Туркестанской области - 45.

Всего в стране выздоровело 345 984 человек от COVID-19

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