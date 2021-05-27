Зафиксирован прирост заболевших COVID-19 в Казахстане

Всего в стране подтвержден 380 160 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 26 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 380 160 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 297,
- в городе Алматы – 290,
- в городе Шымкенте – 91,
- в Акмолинской области – 129,
- в Актюбинской области – 64,
- в Алматинской области – 90,
- в Атырауской области – 75,
- в ВКО – 80,
- в Жамбылской области – 32
- в ЗКО – 98,
- в Карагандинской области – 320,
- в Костанайской области – 41,
- в Кызылординской области – 21,
- в Мангистауской области – 47,
- в Павлодарской области – 97,
- в СКО – 38,
- в Туркестанской области – 39.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2 196 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 200,
- в городе Алматы - 582,
- в городе Шымкенте - 170,
- в Акмолинской области - 152,
- в Актюбинской области - 81,
- в Алматинской области - 102,
- в Атырауской области - 59,
- в ВКО - 87,
- в Жамбылской области - 42,
- в ЗКО - 104,
- в Карагандинской области - 401,
- в Костанайской области - 31,
- в Кызылординской области – 26,
- в Мангыстауской области - 40,
- в Павлодарской области - 56,
- в СКО - 18,
- в Туркестанской области - 45.
Всего в стране выздоровело 345 984 человек от COVID-19
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