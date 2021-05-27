Нефтяной гигант проиграл исторический суд о загрязнении природы

Суд Гааги обязал британо-нидерландского нефтяного гиганта Royal Dutch Shell почти вдвое сократить выбросы углерода.

Окружной суд Гааги обязал британо-нидерландского нефтяного гиганта Royal Dutch Shell почти вдвое сократить выбросы углерода, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как пишет Associated Press, дело о загрязнении природы впервые в истории проиграла транснациональная компания.

Рассмотрев заявления экологических активистов по факту загрязнения Shell окружающей среды, нидерландский суд признал экологический план компании недостаточно конкретным. Нефтяную организацию обязали сократить выбросы углерода на 45 процентов к 2030 году.

Обвинения против нефтяного гиганта поступили в суд от семи экологических организаций и жителей Нидерландов в 2018 году с обоснованием, что Shell нарушает цели Парижского соглашения о нулевом углеродном следе (сокращение вредных выбросов и компенсация ущерба от них).

Руководство Shell вправе обжаловать решение Окружного суда Гааги. В противном случае постановление станет прецедентом для аналогичных дел против транснациональных корпораций по всему миру, которые своей деятельностью приближают климатическую катастрофу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!