Еще одна область перешла в "зеленую" зону 

Приложение zakon.kz
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В "красной" зоне - Нур-Султан, Алматы, и три области.
Опубликовано матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 мая, сообщает zakon.kz.
Актюбинская область перешла в "зеленую" зону. Также в "зеленой" зоне находятся Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
В "желтой" зоне: Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.⠀
В "красной" зоне - Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская области.
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