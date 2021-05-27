Будущее начинается сегодня. Какие цели ставит Bugin Holding

Для снижения уровня молодежной безработицы в Казахстане запускают совершенно новый проект.

Требование современности – не отставать от течения цифровой цивилизации. В процессе обучения и воспитания это требование значительно возрастает. Cейчас мы расскажем о холдинге Bugin, который удовлетворяет современные запросы.

Глядя на системный рабочий проект, можно сразу понять, что задача холдинга – это обеспечить поэтапное развитие личности. Но как они это делают?

Например, первым, кто потребляет продукцию холдинга Bugin, является ребенок дошкольного возраста. В этой связи будущий специалист начинает свой первый шаг с компании Ordagen. Ordagen – единственный проект, который решил начать обучение ребенка с малых лет и с воспитания. Это дает новое дыхание сказкам, легендам, историям, вошедшим в наши гены. Вместе с писателями они публикуют разные произведения, соответствующие тридцати трем ценностям. Дети смогут читать сказки в специальном мобильном приложении и слушать аудиоверсию.

Ребенок, который научился различать хорошее и плохое через Ordagen, переходит на следующий этап. Это образовательный проект – Daryn Online. Учащимся созданы условия для просмотра и усвоения предметных материалов с первого по одиннадцатый класс в онлайн формате в любой точке, в удобное для них время. Видеоуроки проводят самые востребованные и лучшие учителя Казахстана.

В результате одиннадцатилетнего обучения, Daryn Online не воздерживается от того, чтобы дать своим ученикам толчок в важный момент. На платформе системно и понятно разработан проект курсов подготовки к ЕНТ. Также через Daryn Online могут подготовиться ученики, желающие поступить в ведущие школы, такие как НИШ, КТЛ, РФМШ.

Молодых выпускников, шагающих в будущее, на следующей лестнице встречает проект «Daryn Tandau». Daryn Tandau – цифровая выставка, которая поможет выпускникам выбрать будущую профессию. То есть им сначала покажут сравнительный анализ вузов и будет представлен перечень актуальных профессий в настоящее время. А абитурент может узнать обо всем этом с помощью одной платформы. Ученику будут предложены не только местные учебные заведения, но и вузы за рубежом. Выпускник может напрямую взаимодействовать с сотрудниками Daryn Tandau и проконсультироваться. Он тем самым экономит свое время и деньги.

Для снижения уровня молодежной безработицы в Казахстане Bugin Holding запускает совершенно новый проект "Horda". Благодаря данной системе человек может устроиться на работу, которая ему нравится или соответствует его специальности. Однако уже сейчас достаточное количество людей зарабатывают на проектах Bugin Holding. К примеру, на платформе Daryn Online более 200 учителей увеличивают свои доходы. Даже в проекте Ordagen писателям, обладающим врожденным талантом, оплачиваются немалые деньги.

В целях повышения частоты работы учителей и улучшения качества знаний будут запущены еще проекты, такие как Daryn Tutor и Daryn Teacher. На данных проектах создается тесная связь между учителем и учеником. В соответствии с соглашением между преподавателем и абитуриентом, занятия проводятся онлайн или оффлайн. Учителя не бьются в бумажной волоките, не заполняют журналы и тетради. Учащимся будет предоставлена возможность проанализировать понравившийся предмет, понравившуюся тему с выбранным учителем.

Цель Bugin Holding состоит в том, чтобы сформировать конкурентоспособную личность, одновременно прививая ценность и знания ученику. Мы надеемся, что эта особенность значительно помогла и будет способствовать нашим ученикам и учителям во время пандемии. Воспитание и привитие знаний молодым людям – основная задача сегодняшнего дня. Потому что молодежь – это будущее нашей страны. А будущее начинается с настоящего!

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