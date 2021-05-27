Димаш Кудайберген сделал заявление: Я другой

Самое главное, что вы приняли меня таким.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген обратился к поклонникам, сообщает zakon.kz.

На странице в Instagram он поблагодарил своих фанатов.

Дорогие, хочу вас всех поблагодарить за поздравления, за вашу любовь и тепло. Вы не перестаете удивлять меня своими оригинальными поздравлениями. Сейчас мне 27. За это время я научился понимать людей, ценить то, что я научился принимать себя таким, какой я есть. Самое главное, что вы приняли меня таким. Я совсем другой, как и моя музыка, - отметил он.

Кудайберген уточнил, что его слушатели отличаются друг от друга не только по возрастным категориям, но и по восприятию.

У вас есть одно большое сходство в том, что я вас всех люблю. Надеюсь, что еще хотя бы несколько лет я буду радовать вас своей работой. Ваш Димаш, - заключил артист.

24 мая Димашу исполнилось 27 лет. Касым-Жомарт Токаев направил певцу поздравительное письмо.

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