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Лариса Шепелева освобождена от должности судьи Верховного суда

Фото: sud.gov.kz 27 мая 2021, 10:36

Депутаты проголосовали единогласно за освобождение.

Сенат РК освободил Ларису Шепелеву от должности судью Верховного суда, сообщает zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 1) статьи 55 Конституции Республики Казахстан и пунктом 3 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан": рекомендовать Сенату Парламента Республики Казахстан освободить от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан Шепелеву Ларису Аркадьевну в связи с уходом в отставку, - сказал на заседании Сената депутат Владимир Волков.

Депутаты Сената проголосовали за освобождение от должности.

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