В Туркестанской области пропали семь человек

В данное время спасатели занимаются их поисками.

Спасатели Туркестанской области проводят поиски семи отдыхающих, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК в данное время, спасателями Туркестанской области проводится поисковая работа 7 человек, пропавших на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района.

Сообщение об их пропаже на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18 часов 30 минут. 21 мая туристы пешим порядке направились в ущелье «Сары-Айгыр».

По словам заявителя, они должны были вернуться 24 мая. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

За прошедшие сутки поисковыми группами в пешем порядке обследовано около 37 км горной местности.

Посредством двух беспилотных летательных аппаратов произведен облет в радиусе 4 км.

В поисковых работах задействованы 25 спасателей, 2 квадракоптера и 7 единиц техники ДЧС Туркестанской области. Также 4 сотрудника и 1 единиц техники Департамента полиции, 2 работника и 1 единица техники местных исполнительных органов, 3 конных патруля Пограничной службы КНБ, 10 работников национального парка и родственники пропавших. Вылет вертолета АО «Казавиаспас» с города Шымкент невозможен в связи с погодными условиями (туман, низкая облачность, грозовые положения в горной местности).

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