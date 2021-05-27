В чем обвиняют участников группы Mad MEN

Им вменили создание и участие в ОПГ.

Участникам музыкальной группы "Mad Men" вменили создание и участие в ОПГ, сообщает zakon.kz.

Устойчивая наркосеть была ликвидирована полицией Алматы в апреле. В ее составе 10 молодых людей в возрасте от 21 года до 30 лет. Руководил группой – 27-летний гражданин Х.

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В поле зрения бойцов Управления по противодействию наркопреступности гражданин Х. попал в сентябре 2020 года. Согласно имеющимся оперативным данным, мужчина в составе группы на протяжении года занимался в Алматы изготовлением и сбытом синтетических наркотиков. Преступная деятельность гражданина Х. и его "помощников" была официально задокументирована. Роли каждого его ассистента были четко распределены. К примеру, три человека, одна из которых – девушка, отвечали за поставку компонентов для изготовления синтетических наркотиков из Российской Федерации посредством логистической компании, двое молодых людей – так называемые кассиры, отвечали за прием заявок и работу с закладчиками, еще четверо мужчин – и есть те самые закладчики наркотиков, которые орудовали зачастую в Наурызбайском, Бостандыкском и Алатауском районах города, – сообщил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

В ходе расследования данного дела его участникам вменяется факт создания и руководства ОПГ, предусмотренного ст.262ч.1 и ч.2 УК РК.

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Подозреваемые с санкции суда взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается.

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