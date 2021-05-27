Прогноз по коронавирусу на лето озвучил Бекшин

Мы ожидаем дальнейшее снижение.

В прямом эфире Жандарбек Бекшин озвучил прогноз на лето, сообщает zakon.kz.

Главный санитарный врач уточнил, что на сегодня имеется четкая динамика по снижению заболеваемости.

Мы постоянно занимаемся анализом, прогнозированием. На все случаи имели три сценария: пессимистичный, благоприятный и реалистичный. Но сейчас мы идем по благоприятному прогнозу. Если в апреле было более 700 случаев ежесуточно, то сейчас регистрация снизилась до 290, - заявил он.

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Бекшин добавил, что главной задачей является выход из "красной" зоны.

Мы ожидаем дальнейшее снижение. Наша задача на июнь месяц выйти из "красной" зоны, - заключил врач.

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